Aydın'da akli bekleyiş

Aydın'ın Didim ilçesinde 2024'te meydana gelen olayda 43 yaşındaki Mustafa Yıldırım, boşandığı eşi Sibel Aygan'ı silahla vurarak öldürdü. Cinayetin ardından Milas'ta yakalanan Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi, ancak tasarlama unsuruna ilişkin verilen karar İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu.
21 Nisan 2026 tarihinde görülen son duruşmada mahkeme heyeti, sanık Mustafa Yıldırım'ın ceza ehliyetinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla rapor alınmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Bu nedenle davanın duruşması 6 Temmuz 2026'ya bırakıldı. Duruşmayı Söke ve Kuşadası'ndan kadın dayanışma gruplarının yanı sıra Aydın Barosu ve kadın dernekleri de takip etti.