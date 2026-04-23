Aydın’da sahte avukat tuzağı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla iki kişi tutuklandı. Kendisini avukat olarak tanıtan ve bir davayı sonuçlandırma vaadiyle, hakkında yargılama süreci bulunan mağdurdan para alan A.B. ve R.K. düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin mağdurun tutuklanmaması için sağlık raporuna ihtiyaç olduğu yönünde yanıltıcı bilgiler verildiği ve sahte rapor temin edileceği söylenerek yeniden para talep edildiği belirlendi. Mahkemeye çıkarılan A.B. ve R.K., "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.