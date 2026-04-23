Emekli polis kaza kurbanı oldu

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan emekli polis memuru Adem Özkan, Balıkesir'de gerçekleşen kazada can verdi. Balıkesir-Bursa karayolunda meydana gelen kazada Özkan'ın yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara büyük bir şiddetle çarptı. Demir yığınına dönen araçta sıkışan talihsiz sürücü Adem Özkan'ı kurtarmak için zamanla yarıştı. Yoğun çalışmalar sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Özkan'ın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.