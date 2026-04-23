Polisi görünce camdan atladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 'hırsızlık' suçundan 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla camdan kaçmaya çalışırken yakalandı. Edinilen bilgilere göre "hırsızlık" suçundan 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y.'nin yeri tespit edildi. Ilıcabaşı Mahallesi'nde operasyon düzenleyen ekipleri fark eden şahıs evinin camından atlayarak yalınayak kaçtı. Süren kovalamaca sonucunda yakalanan İ.Y. gözaltına alındı. Hükümlü, polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edilerek buradaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.