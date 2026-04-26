Aydın’da çalındı Ankara’da bulundu

Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye aracı, önceki gün gece saatlerinde depo alanından çalındı. Mesaiye gelen personelin fark edip ihbarda bulunduğu olay sonrası harekete geçen polis ekipleri, aracı Ankara’da buldu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

KAZIM YÖRÜKCE

Gazete

Aydın'da yaşanan olay, adeta filmleri aratmadı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde kullanılan bir transit araç, gece saatlerinde park edildiği depo alanından kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Sabah göreve gelen personelin aracı yerinde bulamaması üzerine durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

İhbarın ardından polis ekipleri kısa sürede alarma geçti. Olayın aydınlatılması için geniş çaplı çalışma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı. Yapılan titiz analizler sonucunda çalınan aracın şehir dışına çıkarıldığı belirlendi. Ekiplerin sürdürdüğü takip sonucu itfaiye aracının Ankara'nın Polatlı ilçesinde olduğu tespit edildi. Hızla harekete geçen ekipler, aracı bulunduğu noktada ele geçirirken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliyi de gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, çalınan aracın nasıl götürüldüğü ve olayda başka kişilerin olup olmadığı araştırılıyor.

