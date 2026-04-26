Aydın’da zehir tacirlerine dev operasyon: 53 gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyon için uzun süreli teknik ve fiziki takip yapıldı. Elde edilen bulgular doğrultusunda ekipler düğmeye bastı.

Nazilli başta olmak üzere Karacasu, Sultanhisar ve Buharkent ilçelerinde önceden belirlenen çok sayıda adrese aynı anda baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında toplam 53 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, satışa hazır halde paketlenmiş çeşitli uyuşturucu maddeler ile kullanımda kullanılan çok sayıda aparat ele geçirildi. Ele geçirilen materyaller incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, operasyonun bölgedeki uyuşturucu trafiğine ciddi darbe vurduğu değerlendiriliyor. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan zanlıların Nazilli Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor. Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.