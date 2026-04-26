Aydınlı genç kadın 3 aylık yaşam savaşını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından aylardır yaşam mücadelesi veren Nilüfer Aşıkoğlu'ndan (45) acı haber geldi. Ocak ayında Nazilli Ticaret Borsası eski Genel Sekreteri Nilüfer Aşıkoğlu, annesiyle birlikte geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. O günden bu yana hastanede yaşam savaşı veren genç kadının durumu son günlerde ağırlaştı. Yoğun bakımda tedavi gören Aşıkoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çevresi tarafından sevilen, çalışkanlığı ve güler yüzüyle tanınan Aşıkoğlu'nun zamansız vedası, Nazilli'de büyük üzüntü yarattı. Nilüfer Aşıkoğlu'nun cenazesi, Nazilli Hayırseverler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.