İş insanına silahlı saldırı

Aydın'ın Köşk ilçesinde müteahhitlik ve yapı market işletmeciliği yapan A.Ç'nin kullandığı araca, 3 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Araçta bulunan H.A.Ç. (21) ile C.Ç. (15) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iş insanının iki oğlu hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayın faillerinin tespiti için çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda saldırıyı gerçekleştiren 3 kişinin kimliklerinin belirlendiği ve birinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.