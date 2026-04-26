Milli duyguları kabartan Efeler yolu, turizme hareketlilik katıyor

Milli Mücadele kahramanları efelerin izlediği patikaları ve düşmana karşı hazırlandığı alanları da barındıran yürüyüş rotası Efeler Yolu, hem doğa hem de tarih meraklılarını bölgeye çekerek turizm hareketliliği oluşturdu.

İzmir Bornova'dan başlayan Nif Dağı, Bozdağlar ve Aydın'dan geçerek Selçuk Meryem Ana Evi'nde son bulan 500 kilometrelik işaretli yürüyüş rotası 28 etaptan oluşuyor. Efelerin Kurtuluş Savaşı döneminde düşmana karşı hazırlandığı, karargah olarak kullandığı alanları ve patikaları da kapsayan yürüyüş yolu, adını bu özelliğinden alıyor. Yaylaları, dağ geçitleri, tarihi yapıları ve Ege'nin kültürel zenginlikleriyle yoğrulmuş kırsal mahalleleri barındıran kültür rotasında yürüyenler, doğanın sunduğu güzellikleri görme ve Milli Mücadele'nin kahraman efelerinin anılarının kabarttığı milli duyguları içlerinde yaşama imkanı buluyor. Efeler Yolu'nda 2025'te 6 bin kişilik bir yürüyüşçü hareketinin gözlemlendiği belirtildi.