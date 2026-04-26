Otobüste can pazarı

Nazilli-Kuyucak karayolunda dün öğle saatlerinde kalp krizi vakası yaşandı. Kuyucak istikametinden Nazilli yönüne giden Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait sarı otobüste yolcu olarak bulunan Yaşar T. (55), fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden otobüs şoförü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar vererek aracı durdurdu. Sağlık ekipleri, zaman kaybetmemek için otobüsü Vergi Dairesi Kavşağı'nda karşıladı. Kalbi durduğu belirlenen Yaşar T'ye ambulansta kalp masajı yapıldı. Müdahale sonucu kalbi yeniden çalışan Yaşar T, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından Yaşar T, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Daha önce kalp ameliyatı geçirdiği ve damarlarında stent takılı olduğu öğrenilen Yaşar T.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.