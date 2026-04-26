TÜİK: Aydın ili suç oranında lider

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de suç oranı en yüksek il Aydın olurken, en düşük oran Adıyaman'da kaydedildi. Açıklanan istatistiklere göre, Aydın yüz binde 970 suç oranıyla listenin ilk sırasında yer aldı. Aydın'ı sırasıyla Denizli ve Çorum takip etti. Suç oranının en düşük olduğu iller sıralamasında ise Adıyaman yüz binde 156 ile ilk sırada bulunurken, Şırnak ve Bitlis de düşük oranlarıyla dikkat çekti. En yüksek suç oranına sahip ilk 10 il arasında Antalya, Aksaray, Karaman ve Manisa da yer aldı.