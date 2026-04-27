Haberler Aydın Dünyada sadece Aydın'da yetişiyor! Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya Dünyada sadece Aydın'da yetişiyor! Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya









Doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra endemik bitkileriyle de dikkatleri üzerine çeken Aydın'ın, Söke ilçesinde yetişen küçük çan çiçekleri, açarak görsel şölen oluşturmaya başladı. Bu çerçevede harekete geçen Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), dünyada ve Türkiye'de sadece Söke'nin Kemer Dağı'nda yayılış gösteren küçük çan çiçeklerine de ev sahipliği yapan Şarlak bölgesine dikkat çekti. Söke'nin doğal peyzajı için Şarlak bölgesinin bütüncül olarak korunması gerektiğine vurgu yapan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, dünyada yalnızca Sazlı bölgesinde görülen endemik bitkinin, kalkerli kayalık alanlarda yetiştiği ve yayılış alanının oldukça sınırlı olduğunu belirtti.





Bitkinin, Sazlıköy'ün kuzeybatısından başlayarak Söke Organize Sanayi Bölgesi ve çimento fabrikası karşısındaki kayalıklara kadar uzandığı ifade eden Sürücü; "Bilimsel adı Campanula vardariana Bocquet olan ve halk arasında 'Küçük Çan' olarak bilinen bitki, dünyada ve Türkiye'de yalnızca Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sazlı'daki Kemer Dağı'nda yayılış göstermektedir. Bitkinin koruma durum kategorisi 'Kritik Derecede Tehlike Altında' yani CR (Critically Endangered) olarak değerlendirilmiştir. Bitkinin yayılış alanları, geçmiş yıllarda Sökeli ailelerin çocuklarıyla birlikte gelip piknik yaptığı, Şarlak olarak bilinen şelalenin bulunduğu bölgeye kadar uzanmaktadır. Dünyada yalnızca Söke'ye bağlı Sazlı'nın vahşi kayalıklarında yetişen bu bitkinin korunması ve bölge halkı tarafından tanınması amacıyla, bugün Sazlı Muhtarı Hasan Kahraman ile birlikte bir arazi çalışması gerçekleştirdik.