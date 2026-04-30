Müteahhitlerin kanlı arsa çatışması

MÜTEAHHİTLER arasında çıkan çatışmada kan döküldü. Olay, Soğukkuyu Mahallesi Şelale Sokak'ta meydana geldi. İlçede müteahhitlik ve yapı market işletmeciliği yapan Adil Çetinkaya'nın kullandığı 09 ADL 682 plakalı araç, 4 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sırasında araçta bulunan Çetinkaya'nın oğulları Hüseyin Arda Çetinkaya (21) ile Cemal Çetinkaya (15) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı iki kardeş hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan Çetinkaya'nın iş yerine de yaklaşık 6 ay önce silahlı saldırı düzenlendiği ortaya çıktı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada güvenlik kamerası görüntüleri dikkat çekici bir detayı ortaya koydu. Yapılan incelemelerde, yaşanan gerginlik sırasında ilk ateşi Adil Çetinkaya'nın açtığı belirlendi. Açılan ateşte karşı tarafta yaralanan olmazken, bu gelişmenin ardından Çetinkaya da gözaltına alındı. İfadesinde arsa anlaşmazlığı nedeniyle taraflar arasında uzun süredir husumet bulunduğunu anlatan Çetinkaya, daha önce de karşılıklı kurşunlama olaylarının yaşandığını söyledi. Son olayda küfürleşmenin gerilimi tırmandırdığını belirten Çetinkaya, saldırganlardan şikayetçi oldu.

İKİ SALDIRGAN TUTUKLANDI

EMNİYET ekiplerinin geniş çaplı çalışması kapsamında Adil Çetinkaya ile birlikte şüpheli olarak yakalanan M.D. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayı derinleştiren polis, olayla bağlantılı olduğu belirlenen İ.D., Y.G. ve U.E.A.'yı da kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.G. ve U.E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.