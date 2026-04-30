İnşallah Arif'in katili de bulunur!

İZMİR 'İN Bornova ilçesinde 2013 yılının ilk dakikalarında havai fişek kutlamalarını seyretmek için evlerinin çatısına çıkan Arif Dallı, başına isabet eden kurşunla ağır yaralanmış, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan küçük çocuk 10 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini kaybetmişti. 11 yaşındaki Arif Dallı'nın katilleri ise polisin tüm arama çalışmaları ve aradan geçen 13 yıla rağmen bulunamadı.

ACILI AİLE UMUTLANDI

SON dönemde Gülistan Doku cinayeti başta olmak üzere faili meçhul cinayetlerin aydınlanmasına yönelik yapılan çalışmalar ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamaları Dallı ailesini umutlandırdı. Haberleri görünce aklına hep oğlunun geldiğini anlatan acılı baba Şerafettin Dallı, "İnşallah Bakanımız benim oğlumun katilini de bulacak. İçimde öyle bir his var. İnanıyorum ki oğlumun can verdiği olayı da aydınlatacaklar" diye konuştu.