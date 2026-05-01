Önce kaza sonra kelepçe!

AYDIN'IN Didim ilçesinde bir dolandırıcılık olayı, zanlıların kaza yapmasıyla son buldu. Kendilerini polis olarak tanıtarak yaşlı bir kadının birikimini çalan şahıslar, kaçmaya çalışırken yakayı ele verdi. Olay, Altınkum mahallesinde yaşayan mağdur bir kadının telefonla aranmasıyla başladı. Telefonda kendilerini emniyet yetkilisi olarak tanıtan dolandırıcılar kadına "Adınız bir soruşturmaya karıştı," diyerek baskı kurdu. Paniğe kapılan kadın, evde bulunan 30 bin Euro nakit parayı ilçe dışından motosikletle gelen iki şahsa elden teslim etti.

MOTOSİKLETLE KAÇTILAR

Parayı teslim aldıktan sonra motosikletle olay yerinden hızla uzaklaşmaya çalışan iki şüpheli, Didim-Söke yolu Taşburun mevkiinde trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından olay yerine Jandarma ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücünün vücudunda kırıklar olduğu öğrenilirken, diğer şüphelinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eş zamanlı olarak mağdur kadının dolandırıldığını fark edip polise ihbarda bulunmasıyla, gerçek ortaya çıktı. Şüpheliler B.G ile Y.T ile onlara yardım ettiği belirlenen B.G'nin ağabeyi H.G. gözaltına alındı. Mahkeme 3 zanlının da tutuklanmasına karar verirken, zanlılardan birinin tedavisinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.