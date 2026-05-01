Uyuşturucu satıcılarının kavgasında kan döküldü

AYDIN'IN Efeler ilçesinde uyuşturucu madde ticareti nedeniyle çıkan silahlı kavgada tüfekle vurulan Ömer İncekaya (36) hayatını kaybetti. Olay, gece saatlerinde Muğla Bulvarı üzerinde meydana geldi. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında gruptan Batuhan Demir, yanında bulunan tüfekle ateş açtı. Demir'in rastgele açtığı ateş sonucu vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Ömer İncekaya için çevredeki vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İncekaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

MOTOSİKLETLE KAÇTI

OLAYLA bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 kişi gözaltına alınırken, cinayetin faili olduğu belirlenen Batuhan Demir'in kaçtığı tespit edildi. Şüpheli Demir ve arkadaşı O.D'nin cinayetin ardından motosikletle kaçtığı, Kozdibi Meydanı üzerinden Atatürk Devlet Hastanesi civarına geçtiği ve burada izini kaybettirdiği öğrenildi. Firari şüphelinin yakalanması için kent genelinde çalışma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kameraları tek tek incelenirken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.