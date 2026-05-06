Eşini öldürmek için gittiği yerde bina görevlisinin karısını katletti! Vahşetin ardından birde ellerini yıkamış! Mahkemede kan donduran ifadeler...





"27 YIL BOYUNCA ÇEKTİM"



Duruşmada dinlenen İ.Ş.'nin eşi Y.Ş., 27 yıllık evli olduklarını ve iki çocuklarının olduğunu belirterek, sürekli şiddet gördüğünü, çocukları için katlandığını söyledi. Kayseri'ye dönüş yaptıktan sonra eşinin kendisiyle uğraşmaya başladığını ifade eden Y.Ş., eşinin kıskançlık sorunun olduğunu ve kendisini takip ettiğini dile getirdi. Sanığa kendisini öldürmesi için yalvardığını bunun üzerine sanığın kendisini oğlu ile tehdit ettiğini ifade eden Y.Ş., can güvenliği ve küçük oğlunun eğitimi için Kıbrıs'a gittiklerini sanığın oraya da geldiğini ve 7 ay ceza aldığını söyledi. Sanıktan 8 kez şikayetçi olduğunu belirten Y.Ş, olay günü elektriğin kesilmesinin ardından sanığın geldiğini anladığını ve kapıyı kilitlediğini, sanığın kapıyı açmak için bilinçli bir şekilde baltayla kilide vurduğunu söyledi. Bunun üzerine KADES uygulamasına bastığını belirten Y.Ş, Parkinson hastalığının onun hareketlerini engellemediğini belirterek, "Ben onun koştuğu gibi koşamam" dedi.