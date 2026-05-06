Aydın’da lüks yatta zehir sevkiyatına suçüstü

AYDIN'DA Sahil Güvenlik ekipleri Ege Denizi'nde nefes kesen bir operasyona imza attı. Rutin devriye görevini sürdüren ekipler, açık denizde seyir halinde olan şüpheli bir lüks tekneyi radar ve fiziki takiple izlemeye aldı. Düzensiz rota çizdiği ve ani manevralar yaptığı belirlenen tekneye "dur" ihtarında bulunuldu. Kaçmaya çalışan yat, kısa süren kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı.

186 KİLO UYUŞTURUCU

TEKNEDE yapılan detaylı arama, olayın boyutunu ortaya çıkardı. Gizli bölmelere ustaca saklanmış tam 186 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan bu dev "zehir sevkiyatı", bölgedeki en büyük yakalamalardan biri olarak kayıtlara geçti.

GÜRCİSTANLI 2 KİŞİ TUTUKLANDI

OPERASYON sırasında teknede bulunan Gürcistan uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Didim'e getirilen zanlılar, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerindeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantılı olabilecek diğer kişi ve organizasyonların tespiti için soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.