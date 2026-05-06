Günlerdir aranan Ahmet’in cansız bedeni gölette bulundu

AYDIN'IN Kuyucak ilçesinde günlerdir umutla aranan 27 yaşındaki zihinsel engelli Ahmet Açıkkol'dan kahreden haber geldi. Genç adamın cansız bedeni, ormanlık alandaki bir gölette bulundu. Gencelli Mahallesi'nde yaşayan Açıkkol'dan 5 gün boyunca haber alamayan ailesi ve mahalle halkı, seferber olmuş, her ihtimali değerlendirerek umutla gelecek iyi bir haberi beklemişti. Ancak beklenen haber acı oldu. Ekipler, ormanlık alandaki gölette hareketsiz halde duran bir kişiyi fark ederek durumu hemen ekiplere bildirdi. Olay yerinde yapılan incelemede, sudan çıkarılan kişinin günlerdir aranan Ahmet Açıkkol olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç adamın yaşamını yitirdiği belirlendi.