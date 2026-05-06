Sahte zeytinyağı vurguncularına darbe

AYDIN'DA halk sağlığını hiçe sayanlara büyük darbe. Sultanhisar ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda, tağşiş zeytinyağı üretimi ve dolumunda kullanılan binlerce malzeme ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lirayı bulan sahte ürünler tek tek ortaya çıkarıldı.

REKOR CEZA VERİLDİ

GÜVENLİK Şube Müdürlüğü ile Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu baskın yapılan depoda adeta sahtecilik üssü kurulduğu belirlendi. Yapılan aramalarda tam 7 bin 421 adet teneke, 102 kilogram bal ve 40 kilogram zeytin bulundu. Operasyon kapsamında depo sahibi B.K. hakkında işlem başlatılırken, 5996 sayılı kanuna muhalefetten 1 milyon 834 bin 650 lira idari para cezası kesildi. Kesilen ceza, bölgede sahte gıda üretimine karşı en sert yaptırımlardan biri olarak dikkat çekti.