Aydın’da 15 yıllık firari jandarmadan kaçamadı

AYDIN'IN Buharkent ilçesinde 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerinin operasyonu ile kıskıvrak yakalandı. Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmalarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firarinin saklandığı adresi tespit etti. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 11 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T. (48) Buharkent ilçesi mülki sınırları içerisinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hükümlü, Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.