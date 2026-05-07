Aydın’da çuval çuval uyuşturucu ele geçirildi

AYDIN'DA jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 10 çuval uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 122 kişi tutuklanırken diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. Yapılan aramalarda toplam 518 kilogram uyuşturucu madde ile 133 bin 66 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Kentte gerçekleştirilen baskınlarda 10 çuval dolusu uyuşturucu madde ele geçirilirken operasyonun detayları dikkat çekti. Jandarma ekiplerinin uzun süredir teknik ve fiziki takip yürüttüğü öğrenilirken, uyuşturucu satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden irtibat kurarak satış yaptığı belirlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.