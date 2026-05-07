Kuşadası’nda serada zehir üretimine ağır darbe

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda evde kurulan düzenekle serada üretilen 22 kilogram kubar esrar ele geçirilirken 2 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyon kapsamında İ.M. (37) ve M.Ö. (40) isimli şahısların ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda 22 kilogram kubar esrar, 12 kök hint keneviri bitkisi, 200 adet kenevir tohumu, ayrıca iklimlendirme sistemlerinde kullanılan çeşitli malzemeler ile 60 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Şüphelilere ait dijital materyallere de el konulurken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.