Minik Esma’nın yüzünü duyarlı esnaf güldürdü

AYDIN'IN Efeler ilçesinde doğuştan yürüme engelli olan minik Esma Öztürk'e hayırsever bir esnaf tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi. Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi'nde yaşayan 6 yaşındaki Esma Öztürk'ün hayali, duyarlı bir esnafın desteğiyle gerçeğe dönüştü. Minik Esma'nın hediye edilen manuel tekerlekli sandalye yüzünü güldürdü. Aydın Engelliler Spor Kulübü'nün girişimleriyle gerçekleştirilen yardım organizasyonu sayesinde tekerlekli sandalyesine kavuşan Esma büyük mutluluk yaşarken, ailesi de destek veren herkese teşekkür etti. Öztürk ailesi duyarlı davranışın örnek olması gerektiğini dile getirdi. Yeni sandalyesiyle rahatça hareket edebilmenin sevincini yaşayan minik Esma da kendisine destek olan hayırseverlere teşekkür etti. Aydın Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yücel Balkım, yapılan desteğin kendilerini de mutlu ettiğini belirterek, engelli bireylerin hayatına dokunmanın önemine dikkat çekti.