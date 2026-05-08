Aydın'da boğa saldırısında ölen adamın cenazesinde skandal! Cenazeye katılanlar uzaklaştırdı!

Olay, 17 Mart'ta Hürriyet Mahallesi Karabağ Caddesi'ndeki erik bahçesinde meydana geldi. Boğa yetiştiricisi Mevlüt Bacaksız, bakımını yaptığı boğanın saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Bacaksız, yardım çığlıklarını duyan çevredekiler tarafından kurtarıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bacaksız, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Kaburgalarında çok sayıda kırık olduğu belirlenen Bacaksız, dün, 51 gün sonra hayatını kaybetti.