Aydın’da genç muhtar feci kazada can verdi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde iki aracın karıştığı kazada Esençay Mahalle Muhtarı Özgür Metin hayatını kaybetti. Henüz 8 ay önce evlenen 49 yaşındaki muhtarın acı haberi Karacasu'yu yasa boğdu. Kaza, Karacasu ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi Hasan Öncü Parkı yakınlarında bulunan keskin virajda meydana geldi. Esençay Mahalle Muhtarı Özgür Metin'in kullandığı 33 NB 571 plakalı pikap ile karşı yönden gelen O.P. yönetimindeki 09 H 7190 plakalı panelvan çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonrası araçlar hurdaya dönerken, kazada ağır yaralanan Muhtar Özgür Metin için sağlık ekipleri seferber oldu.

YAŞAM MÜCADELESİ

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Metin, durumunun ağırlaşması üzerine Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda iki gündür yaşam savaşı veren 49 yaşındaki muhtar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı haberin duyulmasıyla birlikte başta Esençay Mahallesi olmak üzere tüm Karacasu'da büyük üzüntü yaşandı. 2024 yerel seçimlerinde muhtar seçilen Özgür Metin'in, kısa sürede mahalle halkının sevgisini kazandığı öğrenildi.