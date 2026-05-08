Köşk’te okula bıçakla giden çocuğa 2. ev hapsi

AYDIN'IN Köşk ilçesinde okula kamp bıçağıyla gelmesinin ardından ev hapsi cezası alan 13 yaşındaki öğrenci, denetimi ihlal edince yeniden ev hapsi aldı. Aydın'ın Köşk ilçesinde, geçtiğimiz Nisan ayında bir ortaokula bıçakla geldiği gerekçesiyle ev hapsine çarptırılan 13 yaşındaki D.K.'nin, söz konusu denetimi ihlal ettiği bildirildi. Aldığı cezaya uymadığı tespit edilen çocuğun savcılık talimatıyla yeniden adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Ekiplerce adliyeye götürülen D.K., savcı karşısına çıkarıldı. Çocuk hakkındaki ev hapsi uygulamasının devamına karar verildiği kaydedildi.