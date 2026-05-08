Kurşunlanan belediye mağazası davasında eski başkana tahliye

AYDIN'DA Germencik Belediyesi'ne ait İNYA Yöresel Ürünler Satış Mağazası'nın kurşunlanması sonrası tutuklanan önceki dönem Belediye Başkanı Fuat Öndeş, yaklaşık bir ay süren tutukluluğun ardından tahliye edildi. Mahkeme, Öndeş'in tutuksuz yargılanmasına hükmederken çeşitli adli kontrol şartları uyguladı. Fuat Öndeş, "kamu malına zarar verme" ve "silahla tehdit" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Mevcut Belediye Başkanı Burak Zencirci'nin de şikayetçi olduğu davada Öndeş, yaklaşık bir aydır cezaevindeydi. Dün görülen ikinci duruşmada Öndeş'in tutuksuz yargılanmasına karar verdi