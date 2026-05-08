Öldüren boynuz darbesi

AYDIN'IN İncirliova ilçesinde bakımını yaptığı boğanın saldırısına uğrayan 73 yaşındaki Mevlüt Bacaksız hayatını kaybetti. Olay, İncirliova'nın Hürriyet Mahallesi Karabağ Caddesi üzerindeki bir erik bahçesinde meydana geldi. Mevlüt Bacaksız, bakımını yaptığı boğayla ilgilendiği sırada hayvanın ani saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Boynuz darbeleriyle yere yığılan yaşlı adamın yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar hızla olay yerine koştu. Mevlüt Bacaksız, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde yaşlı adamın kaburgalarında çok sayıda kırık oluştuğu tespit edildi. Durumu ağır olan Bacaksız, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Doktorların 52 gündür sürdürdüğü tüm müdahalelere rağmen 73 yaşındaki adam, yaşam savaşını kaybetti.