Aydın Valisi Varol göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ankara'ya atandı. Adıyaman Valisi Osman Varol ise Aydın'da görevlendirildi. Dün sabah saatlerinde kente gelen Vali Varol, il protokolü tarafından valilik binası önünde karşılandı. Programa Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın Milletvekilli Seda Sarıbaş, belediye başkanları, siyasi partilerin yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarların yanı sıra valilik bünyesindeki bürokratlar ve personel katılım sağladı. Vali Varol, karşılama sırasında yaptığı konuşmada "Öncelikle ülkemizin bu güzel kadim şehrinde, bereketli toprakları ve çalışkan insanlarıyla ünlü Aydın'ımızda göreve başlamanın heyecanını yaşıyorum. Bu görevlendirme için Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Önceki Valimiz Yakup ağabeyimi, meslek büyüğümüz olmak üzere şehrimize hizmet vermiş, eserler ortaya koymuş tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada bulunacağımız süre içinde ortak aklı esas alarak, tüm paydaşlarımızla birlikte ve vatandaşlarımızla beraber önümüze çıkan her problemi, geleceği dair atacağımız her adımı istişare kültürüyle, dayanışma ve danışma kültürüyle, şeffaf bir yönetim anlayışıyla sürdüreceğimizi bildirmek istiyorum" diye konuştu.