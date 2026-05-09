Aydın'da kumar borcu cinayetle bitti! Utanmadan o anki ruh halini bahane etti!

'VİCDANEN ACI ÇEKİYORUM' Mahkemede savunma yapan sanık Hüseyin Derin, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu dile getirerek, "Yaptığım şeyin doğru olmadığını biliyorum. Vicdanen büyük acı çekiyorum. O anki ruh halim ve iş yerindeki şahısla gülerek konuştuğunu görmemin ardından olay gelişti. Eşimi öldürme niyetim yoktu. Olay sırasında alkollüydüm. Kullandığım silah görev tabancamdı. Her şey kontrolüm dışında gelişti" ifadelerini kullandı.

'AMACIM KONUŞMAKTI'

Eşiyle uzun süredir problemler yaşadıklarını öne süren Derin, "Ben her zaman yapıcı olmaya çalıştım ancak karşılık bulamadım. Ailesinin üzerimde baskısı vardı. Çocuklarımı düşünüyorum. Olay yerine öldürmek amacıyla değil, konuşmak için gittim" dedi.