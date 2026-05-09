Boynu kırılan muhtar yaşam savaşı veriyor

Nazilli Çatak Mahallesi Muhtarı Mehmet Bilici, evinin önünde geçirdiği talihsiz kazada boynunu kırdı. Durumu ağır olan Bilici, yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, olay mahallede büyük üzüntü yarattı. Olay, Nazilli ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'ni meydana geldi. Çatak Mahallesi Muhtarı Mehmet Bilici, dün akşam saatlerinde evinin önünde bulunduğu sırada dengesini kaybederek sert şekilde yere düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde, aldığı darbe sonucu Bilici'nin boynunda kırık oluştuğu belirlendi. İlk olarak Nazilli'de tedavi altına alınan Bilici, sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle Aydın'a sevk edildi. Buradaki müdahalenin ardından ileri tetkik ve yoğun bakım süreci için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi. Yoğun bakımda tedavisi süren ve durumunun ağır olduğu öğrenilen Bilici'nin yaşadığı talihsiz olay, görev yaptığı mahallede büyük üzüntüye sebep oldu.