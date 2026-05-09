Yaşlı kadını komşuları yangından son anda kurtardı

AYDIN'IN Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan yangında, bir ev kullanılamaz hale geldi. Komşuları tarafından alevlerin arasından çıkarılan yaşlı kadın, şans eseri kurtuldu. Yalnız yaşadığı öğrenilen R.K. isimli yaşlı kadın, odun sobasını yakarak uykuya daldı. Alevleri fark eden komşular, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken bir yandan da yardıma koştu. İçeride mahsur kalan R.K., komşularının yoğun çabasıyla evden çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tansiyonu yükselen yaşlı kadını tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin el birliğiyle yürüttüğü çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak ev kullanılamaz hale geldi.