Aydın’da yeni nesil sağlık teknolojisi

Aydın Şehir Hastanesi, Efeler ilçesine bağlı Şevketiye Mahallesi'nde yaklaşık 70 milyar liralık yatırımla inşa edildi. Bin 300 yatak kapasitesine sahip dev sağlık kompleksinde 365 poliklinik ve 34 ameliyathane bulunuyor. Hastanede ayrıca 2609 araç kapasiteli açık ve kapalı otopark, nükleer tıp merkezi, 45 diyaliz cihazı, 16 yanık yatağı ve toplam 250 yoğun bakım yatağı yer alıyor. 3 MR ve 3 tomografi cihazıyla hizmet veren hastane, bölgenin en önemli sağlık merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

HİBRİT AMELİYATHANE DÖNEMİ

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hastanede hizmete giren ileri teknolojiye sahip 1,5 Tesla ve 3 Tesla özellikli MR cihazları sayesinde tanı süreçlerinde yüksek görüntü kalitesi ve hızlı sonuç imkanı sunulduğu belirtildi. Yeni sistemlerin özellikle teşhis süreçlerinde büyük kolaylık sağladığı ifade edilirken, vatandaşların daha hızlı sağlık hizmetine ulaşabildiği kaydedildi. Modern teknolojiyle donatılan ameliyathane salonları ve hibrit ameliyathane alanı sayesinde girişimsel radyoloji ile cerrahi işlemlerin eş zamanlı gerçekleştirilebildiği bildirildi. Uzmanlar, bu sistem sayesinde hem müdahale süresinin kısaldığını hem de hasta güvenliğinin üst seviyeye çıktığını belirtti.

VATANDAŞLARDAN TAM NOT ALDI

Şehir Hastanesi'nde kullanılmaya başlanan yeni nesil anjiyografi cihazlarıyla birlikte tanı ve tedavi süreçlerinde daha hızlı, güvenilir ve etkin sağlık hizmeti sunulmaya başlandı. Teknolojik altyapısıyla dikkat çeken hastanenin yalnızca Aydın'a değil, tüm Ege Bölgesi'ne hizmet verecek kapasiteye ulaştığı vurgulandı. Sahip olduğu ileri teknoloji cihazlar ve her geçen gün güçlenen sağlık altyapısıyla dikkat çeken Aydın Şehir Hastanesi, vatandaşlardan da büyük beğeni topladı. Modern yapısı, geniş kapasitesi ve teknolojik donanımıyla hastane, bölgenin sağlık alanındaki yeni merkezi olarak gösteriliyor.