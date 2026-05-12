Güvenlik kulübesinden fakülte birinciliğine

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) güvenlik görevlisi olarak görev yapan 45 yaşındaki Hulusi Şahin, azmi ve kararlılığıyla örnek bir başarı hikâyesine imza attı. 2008 yılından bu yana ADÜ bünyesinde görev yapan Şahin, yoğun iş temposuna rağmen eğitim hedefini gerçekleştirdi.

Çalışma hayatıyla üniversite eğitimini aynı anda büyük başarıyla sürdüren Şahin, ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü'nü kazandı ve eğitimini aksatmadan tamamladı. Geceleri görev yapan, gündüzleri ise derslere katılan Şahin, gösterdiği üstün performansla fakülte birincisi oldu.