Nazilli’de doktora rüşvet gözaltısı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde usulsüz sağlık raporu düzenlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada aralarında bir doktorun da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, Nazilli Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görev yaptığı öne sürülen doktor F.D. ile birlikte hareket ettikleri iddia edilen R.K., A.B., S.İ. ve H.B.'nin çeşitli kişilere usulsüz şekilde sağlık raporu temin ettiği belirlendi. Öte yandan R.K. ile A.B.'nin, geçtiğimiz günlerde yürütülen "sahte avukat" soruşturması kapsamında dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandıkları öğrenildi.