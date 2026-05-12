Şehit ailelerine vefa ziyareti

Aydın Valisi Osman Varol Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezi'ni ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Varol, Anneler Günü'nü kutlayıp yaşlı çınarlarla sıcak sohbetler gerçekleştirdi. Varol, Anneler Günü'nde şehit ailelerini de unutmadı. Vali Dr. Osman Varol ve eşi Funda Varol, şehit Tevfik Ayhan Gençleşen'in eşi Dudu Özmen Gençleşen ile şehit Mehmet Sepetçi'nin eşi Dilek Sepetçi'yi ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı. Ziyaretlerde duygusal anlar yaşanırken, şehit aileleri yapılan anlamlı ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.