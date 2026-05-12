Zincirleme kazada pompalı tüfek alarmı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada bir kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçarken, araçta yapılan aramada pompalı tüfek bulundu.

B.S. yönetimindeki otomobile, aynı yönde seyir halinde olan otomobil arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yoldan çıkarak otluk alanda dururken, arkadan çarpan otomobil ise orta refüje vurdu. Kazada savrulan aracın sürücüsü B.S. yaralanırken, diğer araçtaki sürücü ile yolcu konumundaki H.T. olay yerinden yaya olarak kaçtı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü B.S., tedavi edilmek üzere Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından kaçan şahısların peşine düşen polis ekipleri, H.T.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, arkadan çarpan otomobilde bir adet pompalı tüfek ele geçirdi. Polis ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen firari sürücünün yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.