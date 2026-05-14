Aydın'da 14 yıllık sır perdesi aralanıyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2012 yılında 16 yaşındaki Osman Aktepe'nin kaybolmasına ilişkin anne, baba ve dayının da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi:

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2012 yılında kaybolan 16 yaşındaki Osman Aktepe dosyası yeniden açılırken, elde edilen deliller ışığında 6 aile üyesi gözaltına alındı.

Nazilli Cumhuriyet Savcılığı'nca yeniden incelemeye alınan faili meçhul dosyalar kapsamında kayıp Osman Aktepe dosyası raftan indirildi.

Aylar süren teknik ve fiziki takip sonrası ekiplerin yaklaşık 9 ay boyunca çalışma yürüttüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında ortaya çıkan tanık ifadeleri doğrultusunda JASAT ekipleri, şüpheli durumdaki 8 kişiyi incelemeye aldı. Başka suçlardan cezaevinde tutuklu bulunan 2 kişinin de dosyada yer aldığı öğrenildi.

Toplamda 6 aile üyesi gözaltına alınırken, şüpheliler Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

