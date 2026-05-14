İstanbul tahtı İzmir’e bıraktı!

Son dakika İzmir haberleri... Gayrimenkul piyasasında ezber bozan bir dönem başladı. Uzun yıllardır liderliği elinde bulunduran İstanbul, konut fiyatlarındaki artış ivmesinde zirveyi İzmir'e kaptırdı.
Merkez Bankası ve gayrimenkul değerleme platformlarının güncel Mayıs 2026 raporlarına göre İzmir genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 50 bin 784 TL sınırını aşarak tarihi bir rekor kırdı. Kentteki ortalama bir dairenin fiyatı ise 6 milyon TL barajını geride bıraktı.
DUDAK UÇUKLATAN FİYATLAR
İzmir'in lüks konut piyasasında başı çeken yarımada ilçelerinde fiyatlar dudak uçuklatıyor. Özellikle villa projeleri ve sahil şeridine olan talep, fiyat endeksini katladı.
-Çeşme: Kentin en pahalı bölgesi olan ilçede konut metrekare fiyatları 274 bin 999 TL seviyesine ulaştı. Lüks mahallelerinde ortalama konut fiyatları 40 milyon TL'yi devirdi.
-Güzelbahçe ve Urla: Çeşme'yi takip eden lüks hatlardan Güzelbahçe'de evlerin metrekare fiyatı 153 bin 288 TL olurken, Urla'da ortalama konut fiyatları 13 milyon TL bandına yerleşti.
-Yarımada zirvede: İzmir'in merkez ve gelişmekte olan sanayi/ticaret bölgelerinde de metrekare birim fiyatları yatırımcıların radarında yer alıyor.
-Konak: Kent merkezinde daire metrekare fiyatları ortalama 174 bin 599 TL.
-Bornova ve Karşıyaka: Karşıyaka'da dairelerin metrekaresi 83 bin 026 TL iken, Bornova'da bu rakam 86.967 TL.
-Menemen ve Buca: Yatırımcıların ve konut alıcılarının en çok işlem yaptığı, satış adetlerinin zirvede olduğu Buca ve Menemen'de metrekare fiyatları daha erişilebilir seviyelerde seyrediyor. Menemen'de metrekare fiyatı 34 bin 687 TL ile 51 bin TL arasında değişirken, Buca'da daire metrekareleri ortalama 44 bin 200 TL bandında yer alıyor.