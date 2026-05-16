Aydın çiftçisine çifte müjde

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın'ın geleceği için kritik öneme sahip Dalaman Çayı-Kemer Barajı su aktarım projesi ile Sarıçay Barajı çalışmalarında önemli aşamaya gelindiğini açıkladı. Savaş, projelerin tamamlanmasıyla hem kuraklık riskinin azalacağını hem de tarımsal üretimin güçleneceğini söyledi. Aydın'ın tarımı için büyük önem taşıyan Dalaman Çayı'ndan Kemer Barajı'na su aktarım projesi ile Sarıçay Barajı çalışmalarına ilişkin son durumu paylaşan Savaş, projelerin Aydın'ın geleceğine yön vereceğini ifade etti.

KURAKLIĞA ÇÖZÜM

Aydın'ın kuraklık sorununa önemli ölçüde çözüm olması beklenen Dalaman Çayı'ndan Kemer Barajı'na su aktarım projesinde ihale aşamasına geçildiğini belirten Savaş, "Aydın'ımızın en önemli projelerinden biri olarak gördüğümüz Dalaman Çayı'ndan Kemer Barajı'na tünelle su aktarım projemizde önemli bir aşamanın daha tamamlandığı müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi. Sarıçay Barajı'nda yürütülen çalışmalarla ilgili de bilgi veren Savaş, Kuşadası ve Söke başta olmak üzere bölgenin içme suyu ihtiyacını karşılayacak projede sona yaklaşıldığını belirtti.