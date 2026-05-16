Uçuruma düşen işçi kurtarıldı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde enerji hattı döşeme ve direk montajı çalışması yapan ADM personeli M.A.Ö., bağlantı işlemi için elektrik direğine çıktı. Çalışma sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle direk aniden yerinden koparak devrildi. Direğin üzerinde bulunan işçi, direkle birlikte uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazayı gören çalışma arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, UMKE ve jandarma sevk edildi. Kayalık ve dik arazide 2 saatlik kurtarma operasyonu sonucu yaralı işçi kurtarıldı.