Üniversiteli torbacı

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda üniversite öğrencisi 138 uyuşturucu hapla yakalandı. Efeler ilçesine bağlı Cuma Mahallesi'nde narkotik ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, genç bir öğrencinin uyuşturucu sattığı belirlendi. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Z.A, evinden çıktığı sırada polis ekiplerince durduruldu. Üzerinde yapılan kontrolde 138 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan genç, emniyete götürülerek sorguya alındı. Uyuşturucu hapları çevresindekilere sattığını ifade eden Z.A emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.