Aydın'da motokuryeden hayat kurtaran müdahale

Aydın’ın Efeler ilçesinde trafikte makas atan otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın ardından alev alan araçta sıkışan sürücü, yoldan geçen motokuryenin hızlı müdahalesi sayesinde son anda kurtarıldı.

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

Aydın'da önceki gün korkunç bir kaza yaşandı. Kaza, Efeler ilçesi Işıklı Bulvarı üzerinde meydana geldi. O.T. yönetimindeki otomobil, trafikte makas atarak ilerlediği sırada kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı, orta refüje çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Kazanın hemen ardından otomobilden alevler yükselmeye başladı. Direksiyon başındaki genç sürücü emniyet kemerinin sıkışması nedeniyle araçtan inemedi.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN YARDIMA KOŞTU

Aynı istikamette ilerleyen motokurye Sezer U., yanan aracı fark edince hiç düşünmeden yardıma koştu. Araç içinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için harekete geçen motokurye, emniyet kemerini keserek genç sürücüyü otomobilden çıkarmayı başardı. Çevrede bulunan vatandaşlar da yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Yapılan hızlı müdahale sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

İ

hbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması yaparken, yaralanan 21 yaşındaki sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

