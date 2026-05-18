Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu! O faili meçhul dosya 10 yıl sonra aydınlatıldı

"Bu çerçevede Nevşehir Ürgüp Mazı köyünde 2016 yılında Fatma ve İbrahim Teryaki'nin hayatını kaybettiği cinayet, Bakanlığımız bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin sağladığı koordinasyonla yeniden ele alındı, yürütülen titiz ve çok yönlü soruşturma neticesinde işlenen bu cinayet 10 yıl sonra tüm yönleriyle aydınlatıldı. Gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalar sonucunda olayın aile içinden kişiler tarafından işlendiği tespit edildi, şüphelilerin geçmişte dikkatleri farklı yöne çekerek adli süreci manipüle etmeye çalıştıkları ortaya çıkarıldı.





Soruşturmada alınan ikrarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda cinayetin gerçek faili tutuklandı. Bu uzun soluklu süreci büyük bir titizlik ve özveriyle yürüten Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımıza, adli kolluk görevini eksiksiz yerine getiren Nevşehir İl Jandarma Komutanlığımıza ve soruşturmada görev alan tüm yetkili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hiçbir suçun karanlıkta kalmasına izin vermeyecek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve adaleti tecelli ettirmek için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Hukuk devletinde hiçbir suçlu cezasız kalmayacaktır."

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Soruşturma kapsamında toplam 7 şüpheli gözaltına alınırken, Özkan Teryaki "tasarlayarak üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Anne Nimet Teryaki ise "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçlamasıyla ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüpheliler hakkında ise serbest bırakma kararı verildi. Savcılık soruşturmasının çok yönlü şekilde sürdüğü öğrenildi.