Yunanlılar bu kez de zeybek oyununa göz dikti! Aydın'da rektörden Yunanlılara Efe gibi cevap

KAZIM YÖRÜKCE









Yunanistan'ın "zeibekiko" adıyla Guinness Dünya Rekoru hazırlığı yapması, Türkiye'de tepkiyle karşılandı. Aydın'dan gelen en dikkat çekici yanıt ise Bülent Kent'ten geldi. Efe kıyafeti giyerek zeybek oynayan ADÜ Rektörü Kent, hem sosyal medyada hem de kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Geçmişte yoğurt, baklava ve horon gibi kültürel değerler üzerinden yaşanan Türkiye-Yunanistan tartışmalarına bu kez zeybek eklendi. Yunanistan'ın "zeibekiko" adı altında Guinness Dünya Rekoru kırma hazırlığı yapması üzerine gözler Ege'ye çevrildi. Aydın'ın efeler diyarı olduğunu hatırlatan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Bülent Kent, efe kıyafeti giyerek zeybek oynadı.