Ege Bölgesi’nde yazlık kiraları zirvede! İşte güncel rakamlar...

Sıcaklıkların artması ile birlikte tatilcilerin gözü yazlık bölgelere çevrilirken, gayrimenkul piyasasında dengelenme sinyalleri gelmeye başladı.
TSKB Gayrimenkul Değerleme verilerine göre. pandemi sonrası yaşanan astronomik artış yerini daha sakin bir seyre bıraksa da erişilebilirlik sorunu devam ediyor.
Özellikle lüksün merkezi Bodrum'da metrekare fiyatları 265 bin TL'ye ulaşırken, kiralık villalarda aylık bedellerin 13 milyon TL gibi rekor seviyelere çıktığı görülüyor.
Kuzey Ege'de Dikili, Edremit ve Ayvacık gibi bölgeler fiyat artışında en hareketli dönemini yaşarken, Didim hala "en uygun fiyatlı seçenek" olarak yatırımcıların ve tatilcilerin ilk tercihi olmayı sürdürüyor.
YÜZDE 29 FİYAT ARTIŞI
Bodrum'da lüks segmentte kiralar dikkat çekici seviyelere ulaştı. Göltürkbükü'nde 6+1 villa için aylık 6 milyon TL talep edilirken, yüksek sezonda bu rakamın 12-13 milyon TL'ye kadar çıktığı ifade ediliyor. Bir başka projede ise 5 aylık kiralama modelinde 2+1 villalar 7,5 milyon TL, 3+1'ler 9,5 milyon TL, 4+1'ler ise 12 milyon TL seviyesinden kiraya sunuluyor.
Fethiye'de ise yazlık konutların metrekare fiyatı 2023'te 30 bin TL iken 2026 itibarıyla 80 bin TL'ye yükselirken, haftalık villa kiraları yüzde 29 artışla 45 bin TL'ye çıktı. İzmir ve çevresinde de fiyat artışları sürerken Çeşme'de yazlık metrekare fiyatı 250 bin TL'ye, villa kiraları ise 80 bin TL'ye ulaştı.
Urla'da metrekare fiyatları Çeşme ile aynı seviyeye çıkarak 250 bin TL olurken, haftalık kiralar yüzde 30 artışla 65 bin TL'ye yükseldi. Foça'da metrekare fiyatı 120 bin TL, haftalık kiralar 65 bin TL seviyesinde bulunurken, Dikili'de metrekare fiyatı bir yılda 40 bin TL'den 80 bin TL'ye çıktı ve haftalık 2+1 villa kiraları 60 bin TL'ye ulaştı.