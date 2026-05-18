Haberler İzmir AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İçelli Yeni Asır'a konuştu: Beraber yeni adımlar atacağız AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İçelli Yeni Asır'a konuştu: Beraber yeni adımlar atacağız Ocak 2025'te bayrağı devralan AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İçelli, göreve geldiği günden bugüne yapılan çalışmaları anlattı. Yeni Asır Gazetesi'ni ziyaret eden İçelli, "İzmirli gençlerin AK Parti'ye katılımı artıyor. Onlar için yeni dönem vizyonumuzu oluşturduk. Beraber yeni adımlar atacağız" ifadelerini kullandı. ERCAN AKGÜN ÖZEL HABER









AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İçelli, Yeni Asır Gazetesi'ni ziyaret ederek Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir ve Haber Koordinatörü Sezai Elgin ile sohbet etti. İçelli İzmir'deki etkili saha çalışmalarından ve ilk kez gerçekleştirdikleri projelerden söz etti. İçelli özellikle genç neslin AK Parti'ye katılımlarının arttığına dikkat çekerek yeni dönem vizyonunu paylaştı.



Şu anki teşkilat yapınızdan biraz bahseder misiniz? Geçtiğimiz yıl İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın olurlarıyla, o günkü Gençlik Kolları Genel Başkanımız ve İzmir Milletvekilimiz Eyyüp Kadir İnan'ın tensipleriyle devraldık. O günden bu yana ilçelerimizde, mahallelerimizde İzmir'e yakışır bir teşkilat yapılanmasıyla çalışıyoruz. İzmir'in her ilçesinde bugün ilçe gençlik kolları başkanlarımızla beraber omuz omuza güçlü çalışmalar yürüttük. Aramıza yeni katılan çok sayıda arkadaşlarımız oldu. Onlarla ilçe gençlik kollarımızın uyumunun bir araya gelmesini sağladık. 30 ilçe gençlik kolları başkanlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. 'ÖNEMLİ TECRÜBE EDİNDİK'



Sahada özellikle hangi konu başlıklarına odaklandığınızı öğrenebilir miyiz? Bizim için temel nokta mahalle teşkilatlarımızdır. İlçe teşkilatlarımızın yanında, kılcal damarlarımız olan mahallelerimize çok ciddi bir önem verdik. Ben de ilçe siyasetinden geliyorum. Siyasete doğup büyüdüğüm Tire'de gençlik kolları teşkilatında başladım. Bugünkü çalışmalarımıza Tire'de edindiğim tecrübeler ışık tutuyor. Özellikle Ramazan ayında 30 ilçemizde, iftara yetişemeyen vatandaşlarımıza yönelik ikramlarımız oldu. İzmir'de bu işin öncüsü biz olduk. Hatta bizden örnek alarak benzer çalışmaları yapan Cumhuriyet Halk Partisi'ni gördüğümüzde de memnun olduk; çünkü amacımız hizmette örnek olmaktı ve buna imzamızı attık.