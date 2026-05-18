AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İçelli Yeni Asır'a konuştu: Beraber yeni adımlar atacağız

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İçelli, Yeni Asır Gazetesi'ni ziyaret ederek Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir ve Haber Koordinatörü Sezai Elgin ile sohbet etti. İçelli İzmir'deki etkili saha çalışmalarından ve ilk kez gerçekleştirdikleri projelerden söz etti. İçelli özellikle genç neslin AK Parti'ye katılımlarının arttığına dikkat çekerek yeni dönem vizyonunu paylaştı.
Şu anki teşkilat yapınızdan biraz bahseder misiniz?
Geçtiğimiz yıl İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın olurlarıyla, o günkü Gençlik Kolları Genel Başkanımız ve İzmir Milletvekilimiz Eyyüp Kadir İnan'ın tensipleriyle devraldık. O günden bu yana ilçelerimizde, mahallelerimizde İzmir'e yakışır bir teşkilat yapılanmasıyla çalışıyoruz. İzmir'in her ilçesinde bugün ilçe gençlik kolları başkanlarımızla beraber omuz omuza güçlü çalışmalar yürüttük. Aramıza yeni katılan çok sayıda arkadaşlarımız oldu. Onlarla ilçe gençlik kollarımızın uyumunun bir araya gelmesini sağladık. 30 ilçe gençlik kolları başkanlarımızla sürekli irtibat halindeyiz.
'ÖNEMLİ TECRÜBE EDİNDİK'
Sahada özellikle hangi konu başlıklarına odaklandığınızı öğrenebilir miyiz?
Bizim için temel nokta mahalle teşkilatlarımızdır. İlçe teşkilatlarımızın yanında, kılcal damarlarımız olan mahallelerimize çok ciddi bir önem verdik. Ben de ilçe siyasetinden geliyorum. Siyasete doğup büyüdüğüm Tire'de gençlik kolları teşkilatında başladım. Bugünkü çalışmalarımıza Tire'de edindiğim tecrübeler ışık tutuyor. Özellikle Ramazan ayında 30 ilçemizde, iftara yetişemeyen vatandaşlarımıza yönelik ikramlarımız oldu. İzmir'de bu işin öncüsü biz olduk. Hatta bizden örnek alarak benzer çalışmaları yapan Cumhuriyet Halk Partisi'ni gördüğümüzde de memnun olduk; çünkü amacımız hizmette örnek olmaktı ve buna imzamızı attık.
Üniversite gençliği ile aranızdaki bağ nasıl? ÜNİAK çalışmalarınız ne durumda?
Üniversiteler bizim en güçlü olduğumuz ve en çok önem verdiğimiz alanların başında geliyor. Bu yıl üniversite teşkilatlarımıza (ÜNİAK) ciddi oranda yeni kayıt aldık. Gençlerin AK Parti kadrolarına katılımı beklediğimizin de üzerinde gerçekleşiyor. Çeşitli faaliyetlerle sürekli kampüslerde ve genç arkadaşlarımızın yanındayız. İzmir bir üniversiteler şehri. Türkiye'nin en önemli üniversiteleri İzmir'de. Dokuz Eylül, Ege, Bakırçay, Katip Çelebi ve Demokrasi Üniversiteleri'nin yanında İzmir Ekonomi, Yaşar gibi özel üniversitelerimizde çok sayıda arkadaşlarımız var. İzmir'in üniversitelerinde yetişmiş çok sayıda ekip arkadaşımız var. Tanıştığımız tüm üniversitelilerle irtibat halinde kalmaya, günlük yaşantıda birlikte olmaya çabalıyoruz.
TEPKİMİZİ GÖSTERDİK
Yakın zamanda büyük bir etkinlik hazırlığınız olduğunu biliyoruz. Onlardan bahseder misiniz?
Geçtiğimiz yıl İstanbul'da muazzam bir gençlik şöleni gerçekleştirmiştik. Haftasonu da Kocaeli'de büyük bir şölen oldu. İzmir'den 7 bin genç kardeşimiz Kocaeli'de olmak için bize başvurmuştu. Orada Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya geldik. Kendisinin gençlere verdiği değeri biz her zaman en yakından hissediyoruz. İzmirli gençlerde Cumhurbaşkanımızın yeri bambaşka. Bu böyle de olmaya devam edecek. Örneğin Cumhurbaşkanımıza hakaret eden bir paylaşım yapan CHP meclis üyesine Karabağlar'daki gençlerle beraber tepkimizi gösterdik. Ayrıca geçtiğimiz dönemde CHP'nin düzenlediği Meslek Fabrikası sözde eylemleri oldu. İzmirli gençler Meslek Fabrikası eylemlerine rağbet göstermedi. Çünkü gençler, o binanın hükümetimiz tarafından kendilerine tahsis edileceğini çok iyi biliyor.
İzmir'de siyaset yapmanın zorlukları neler? Gençlerden size en çok hangi talepler ve şikayetler ulaşıyor?
Yerelde muhalefette olduğumuz bir ilde siyaset yapmak bizi daha çok geliştiriyor ve diri tutuyor. İzmir'in kanayan yaralarından biri yerel yönetimler. Üniversite için dışarıdan İzmir'e gelen gençler maalesef bir hüsranla karşılaşıyor. Trafik çilesi, altyapı eksikliği ve son dönemde Körfez'deki kirlilikten kaynaklanan ağır koku en büyük şikayet konuları. Temiz deniz kokusu almak isteyen öğrencilerin kötü koku yüzünden sahil şeridine gidememesi, yerel yönetimin basiretsizliğini ortaya koyuyor. İzmir çok daha güzel bir yönetimi hak ediyor. Tabii İzmir üniversiteler şehri ama yerel yönetimin eksikliğinden dolayı bir gencin en çok sorun yaşadığı şehirlerin de başında geliyor. Gençlerimizin sınavlarına çalışabileceği bir kütüphane ortamı maalesef yok. Ulaşım konusunda ciddi sıkıntılar var.
DOĞUM GÜNÜ ZİYARETLERİ
18 yaşına giren gençlere yönelik "doğum günü" ziyaretleriniz çok konuşuluyor. Bu projenin detayları nelerdir?
EVET, "Yeni Seçmen" teşkilatımız aracılığıyla ilk defa oy kullanacak kardeşlerimizin 18. yaş günlerini kutluyoruz. Kapılarını çalıyor, küçük bir pasta ve hediye ile yanlarında oluyoruz. Herhangi bir siyasi parti ayrımı gözetmiyoruz. Bazen "Doğum günümü nereden biliyorsunuz?" gibi şaşkınlık dolu tepkiler alabiliyoruz. Genç arkadaşlarımız için özel olan bir yaşı böyle anılarla unutulmaz kılıyoruz. Son seçimlere baktığımızda, adaylar arasındaki farkın ilk defa oy kullanacak gençlerin sayısından daha az olduğunu görüyoruz. Bu da bize gençlerle kurulan diyaloğun ne kadar hayati olduğunu gösteriyor. İzmir İl Gençlik Kolları'ndan yetişen isimlerin AK Parti Genel Merkezi'nde, TBMM'de, belediye meclislerinde görmek bizi çok mutlu ediyor. Bugün AK Gençlik İzmir çatısı altında yetişmiş çok kıymetli siyasetçiler, Türkiye'ye, İzmir'e hizmet ediyor. Belediye meclislerinde AK Parti İzmir Gençlik Kolları'nda görevler yapmış meclis üyeleri çalışmalarıyla öne çıkıyor. Ben İzmir'de yaşayan tüm gençleri AK Gençlik İzmir teşkilatlarında görev almaya davet ediyorum.
Teşkilat bünyesinde yürüttüğünüz daha özel, "butik" diyebileceğimiz projeleriniz var mı?
Bununla ilgili iki önemli çalışmamızdan bahsedebilirim: Yaşayan İnsan Kültür Hazineleri: Mesleğinde son usta olan büyüklerimizi ziyaret ediyor, bu kadim kültürün gençlere aktarılması için köprü kuruyoruz. Orhun Değişim Programı: Türk Devletleri ile İlişkiler Birimimiz aracılığıyla, Erasmus'un Türk dünyası versiyonu olan Orhun programı kapsamında İzmir'e gelen (Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Tacikistan vb.) öğrencilerle yakından ilgileniyoruz. Ege Üniversitesi bu konuda Türkiye'de en çok öğrenci ağırlayan kurumların başında geliyor. Geçtiğimiz günlerde bu kardeşlerimizi Genel Başkan Yardımcımız Kürşat Zorlu ile bir araya getirerek güzel bir sohbet gerçekleştirdik