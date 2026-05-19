Aydın'da KOMER için kritik hamle!

Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında düzenlenen "Turizm Tanışma ve Sezon Hazırlığı Toplantısı", Kuşadası Ticaret Odası'nda gerçekleştirildi. Turizm sezonu öncesinde gerçekleştirilen toplantıda güvenlik, kamu kurumları, yerel yönetimler ve turizm sektörünün önemli temsilcileri bir araya geldi.
Toplantının en dikkat çeken başlığı ise Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan'ın gündeme taşıdığı Kuşadası Efes Kongre Merkezi (KOMER) oldu. Akdoğan, KOMER'in yeniden aktif hale getirilmesinin Kuşadası'nın 12 ay turizm hedefi açısından kritik önemde olduğunu belirtti. Akdoğan, "Kuşadası için en önemli konuların başında Kongre Merkezimizin yeniden hayata geçirilmesi geliyor. Bu büyük yatırım yalnızca Kuşadası için değil, tüm bölge ekonomisi ve turizm hedefi açısından büyük önem taşıyor. Ticaret Odası olarak bu konuda kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz" dedi.
'YOL HARİTASI BELİRLEYECEĞİZ'
Aydın Valisi Dr. Osman Varol ise KOMER hakkında hazırlanan raporların kendisine ulaştırıldığını belirterek, konuyu detaylı şekilde inceleyeceklerini açıkladı. Varol, "Kuşadası Ticaret Odası'nın bu konuda çalışmaları var. Raporlar inceleyip bir yol haritası belirleyeceğiz. Neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz. Bu konuya çok yükleneceğiz, bunun taahhüdünü veriyorum" ifadelerini kullandı.