Aydın’da raylarda uyuyakalan adam feci şekilde can verdi

AYDIN'IN Germencik ilçesinde Denizli-İzmir seferini yapan trenin çarptığı Hasan İgret (73) yaşamını yitirdi. Yolcu treni, raylar üzerinde bulunan bir kişiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle şahıs trenin altında kaldı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın etkisiyle vücudu parçalanan kişinin kimliği ilk etapta tespit edilemezken, yapılan incelemelerin ardından kişinin Hasan İgret olduğu öğrenildi. İgret'in alkolün etkisiyle rayların üzerinde uyuyakaldığı öne sürüldü. Olayın kesin nedeninin yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacağı ifade edildi.